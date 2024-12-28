В ЕС начала действие директива о едином разъеме для зарядки смартфонов

К общему договору государства объединения пришли в 2022 году. Все устройства должны быть оснащены одинаковым портом независимо от их производителя. Это не коснется устройств, которые имеют маленький размер для такого разъема. А именно — смарт-часов, трекеров здоровья и некоторого спортивного оборудования.