В ЕС начала действие директива о едином разъеме для зарядки смартфонов

Все поступающие в продажу смартфоны и другие портативные устройства в Евросоюзе должны иметь единый разъем типа USB-C для зарядки. Соответствующая директива вступает в силу 28 декабря.
Страны-члены ЕС были предупреждены о новых правилах заранее. Исключения могут составлять только портативные компьютеры. Они должны быть оборудованы разъемом до 28 апреля 2026 года.
К общему договору государства объединения пришли в 2022 году. Все устройства должны быть оснащены одинаковым портом независимо от их производителя. Это не коснется устройств, которые имеют маленький размер для такого разъема. А именно — смарт-часов, трекеров здоровья и некоторого спортивного оборудования.
«Потребителям больше не потребуется новое зарядное устройство и кабель каждый раз, когда они покупают новое устройство», — отмечено в директиве.
Ранее сообщалось, что в некоторых случаях мобильные телефоны могут взорваться. Причиной способны послужить некачественные комплектующие и неоригинальные зарядные устройства.