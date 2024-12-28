Трамп призвал суд отсрочить введение запрета на TikTok

«Президент Трамп не занимает никакой позиции по существу спора. Вместо этого он призывает суд отсрочить дату вступления закона в силу, чтобы позволить его новой администрации добиться такого решения, которое позволило бы предотвратить запрет TikTok по всей стране», — говорится в документе.