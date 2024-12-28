Трамп призвал суд отсрочить введение запрета на TikTok

Избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал Верховный суд страны отсрочить введение в действие запрета на китайскую соцсеть TikTok, сообщает РИА Новости.
Агентство ссылается на соответствующее ходатайство, которое оказалось в его распоряжении.
«Президент Трамп не занимает никакой позиции по существу спора. Вместо этого он призывает суд отсрочить дату вступления закона в силу, чтобы позволить его новой администрации добиться такого решения, которое позволило бы предотвратить запрет TikTok по всей стране», — говорится в документе.
В ходатайстве говорится, что речь идёт о правах «десятков миллионов американцев». Кроме того, должны быть решены «проблемы национальной безопасности».
Кроме того, республиканец заявил, что использует TikTok для общения со своими избирателями. Он назвал данную соцсеть «уникальным медиа для свободы выражения мнений, включая основные политические высказывания».
Помимо этого, Трамп добавил, что демократ Камала Харрис, несмотря на запрет, инициированный её администрацией, использовала TikTok в своей предвыборной кампании.
Ранее Трамп заявил о своём намерении обсудить вопрос возможной блокировки популярной соцсети TikTok в Соединённых Штатах, подчеркивая её важную роль в привлечении молодёжного сегмента населения.