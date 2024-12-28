Вспышка ОРВИ зафиксирована в Павлодарской области

«Это больше как атипичная пневмония. Может быть кашель сухой. При объективном осмотре хрипы можно не услышать. Помимо этого, может быть и высокая температура. В некоторых случаях может и не быть температуры. В любом случае пневмония передаётся воздушно-капельным путем. То есть желательно находиться на домашнем режиме, лечиться и соблюдать все меры профилактики», — отметила врач общей практики поликлиники № 2 Павлодара Енлик Жусупова.