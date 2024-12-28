Снять фильм о походе на Змеиную сопку приглашают хабаровчан

— Скажу честно, мне этот конкурс очень нравится. Потому что, во-первых, я сам очень люблю путешествовать и считаю, что страну нельзя любить абстрактно. Слова о том, что такое патриотизм, как мы любим страну или кто-то не любит страну, они связаны с тем, насколько мы страну знаем. Если ты что-то не знаешь, то любить очень трудно. Когда люди путешествуют по Дальнему Востоку, они видят, восхищаются им, убеждаются, насколько там много замечательных мест, то мы тоже делаем шаг в правильном направлении, — сказал Юрий Трутнев.