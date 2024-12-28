Снять фильм о походе на Змеиную сопку приглашают хабаровчан

До завершения приема заявок на Всероссийский конкурс «Дальний Восток — Земля приключений» осталось несколько дней. Для участия в нем участники могут снять короткометражный фильм о путешествии по Дальнему Востоку продолжительностью до восьми минут и подать заявку на сайте путешественникдв.рф. Также принимаются фильмы о путешествиях прошлых лет, но не ранее 1 сентября 2022 года. Главный приз составляет 3 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Конкурс был инициирован заместителем председателя правительства России — полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым в 2022 году на Восточном экономическом форуме.
— Скажу честно, мне этот конкурс очень нравится. Потому что, во-первых, я сам очень люблю путешествовать и считаю, что страну нельзя любить абстрактно. Слова о том, что такое патриотизм, как мы любим страну или кто-то не любит страну, они связаны с тем, насколько мы страну знаем. Если ты что-то не знаешь, то любить очень трудно. Когда люди путешествуют по Дальнему Востоку, они видят, восхищаются им, убеждаются, насколько там много замечательных мест, то мы тоже делаем шаг в правильном направлении, — сказал Юрий Трутнев.
Министерство туризма Хабаровского края напоминает, что жители региона еще могут принять участие в конкурсе. В окрестностях Хабаровска находятся популярные туристические объекты, такие как сопки Два Брата и Змеиная. Эти горы легко доступны для посещения и предлагают захватывающие виды, сравнимые с удаленными уголками необъятной дальневосточной тайги.
Сопка Змеиная, расположенная всего в 25 км от Хабаровска, является она является одной из самых известных в окрестностях города. Маршрут к ней начинается от улицы Краснореченской и продолжается по Владивостокскому шоссе до транспортной развязки. После развязки нужно повернуть направо и оставить машину у шлагбаума на входе в заказник. Затем следует подъем по дороге, который приведет к аллее Дружбы. У ее подножия находится пологий подъем, который легко преодолеть. На вершине сопки расположена смотровая площадка, откуда открываются потрясающие виды на леса заповедника.
Конкурс проводится в трех номинациях: пешее, водное и зимнее путешествие. Победители в каждой номинации получат денежные призы: за первое место — 1 млн рублей, за второе — 300 тыс. рублей, за третье — 100 тыс. рублей.