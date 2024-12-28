На Уссурийской таможне туристов из Приморья продержали 10 часов

Граждане, которые возвращались из Китая через пункт пропуска «Сосновая Падь», были вынуждены провести на Уссурийской таможне около 10 часов из-за длительной процедуры досмотра. Люди были вынуждены находиться в помещении без воды и сидячих мест, что привело к ухудшению их самочувствия.
Свидетели рассказывают, что работники таможенной службы принуждали путешественников примерять предметы из своих сумок. Потерпевшие направили заявления в прокуратуру с требованием защитить их права.
В опубликованном видео можно увидеть, как люди выражают недоумение по поводу того, что их долго не выпускают. В комментариях многие высказали свой негатив в адрес произошедшей ситуации.
«Китай пропускает за 10 минут, в России 2−3 часа только внутри помещения, а ещё в автобусе сидишь, пока измываются над другими группами. Но 10 часов — это вообще в голове не укладывается», — прокомментировали люди в комментариях.