На Уссурийской таможне туристов из Приморья продержали 10 часов

Граждане, которые возвращались из Китая через пункт пропуска «Сосновая Падь», были вынуждены провести на Уссурийской таможне около 10 часов из-за длительной процедуры досмотра. Люди были вынуждены находиться в помещении без воды и сидячих мест, что привело к ухудшению их самочувствия.