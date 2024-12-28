ТАСС: иноагенту Дудю грозит уголовное дело и два года лишения свободы

«Дудю грозит уголовное дело по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). В случае его возбуждения блогер может быть лишён свободы на срок до двух лет», — говорится в сообщении.