ТАСС: иноагенту Дудю грозит уголовное дело и два года лишения свободы

Уголовное дело и два года лишения свободы грозит блогеру Юрию Дудю* за нарушение правил деятельности иностранного агента, информирует ТАСС.
«Дудю грозит уголовное дело по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). В случае его возбуждения блогер может быть лишён свободы на срок до двух лет», — говорится в сообщении.
Агентство ссылается на информацию, полученную от источника в правоохранительных органах.
Напомним, Минюст РФ признал Дудя иноагентом весной 2022 года. Летом того же года суд в российской столице оштрафовал блогера на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
В августе текущего года Дудь был оштрафован на 40 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента в публикациях в Сети.
Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы принял к рассмотрению административный протокол в отношении Дудя.
Протокол был составлен по статье, предусматривающей ответственность за производство или распространение материалов иноагентом в Сети без указания соответствующего статуса.
* Физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ.