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ТАСС: иноагенту Дудю грозит уголовное дело и два года лишения свободы

Речь идёт о статье, предусматривающей ответственность за производство или распространение материалов иноагентом без указания соответствующего статуса.

Источник: Аргументы и факты

Уголовное дело и два года лишения свободы грозит блогеру Юрию Дудю* за нарушение правил деятельности иностранного агента, информирует ТАСС.

«Дудю грозит уголовное дело по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). В случае его возбуждения блогер может быть лишён свободы на срок до двух лет», — говорится в сообщении.

Агентство ссылается на информацию, полученную от источника в правоохранительных органах.

Напомним, Минюст РФ признал Дудя иноагентом весной 2022 года. Летом того же года суд в российской столице оштрафовал блогера на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

В августе текущего года Дудь был оштрафован на 40 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента в публикациях в Сети.

Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы принял к рассмотрению административный протокол в отношении Дудя.

Протокол был составлен по статье, предусматривающей ответственность за производство или распространение материалов иноагентом в Сети без указания соответствующего статуса.

* Физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ.