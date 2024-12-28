Приморцы просят у губернатора защиты от конфликтных тигров

Амурские тигры представляют серьезную угрозу жизни и здоровью жителей, а также наносят ущерб сельскому хозяйству, нападая на скот. В посёлок Приморский краснокнижные хищники заходят уже давно, первый резонансный случай, как утверждают приморцы в обращении к президенту, был 18 марта 2024 года. В 00:20 тигр пробрался на территорию частного домовладения на улице Лазо, 12, где задавил сторожевую собаку, сидящую на цепи. Последние нападения на собак были зафиксированы 24 декабря во дворе дома № 54 по улице Центральной в 19:00 и следующей ночью на другом конце посёлка.