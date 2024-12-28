Приморцы просят у губернатора защиты от конфликтных тигров

Амурские тигры представляют серьезную угрозу жизни и здоровью жителей, а также наносят ущерб сельскому хозяйству, нападая на скот. В посёлок Приморский краснокнижные хищники заходят уже давно, первый резонансный случай, как утверждают приморцы в обращении к президенту, был 18 марта 2024 года. В 00:20 тигр пробрался на территорию частного домовладения на улице Лазо, 12, где задавил сторожевую собаку, сидящую на цепи. Последние нападения на собак были зафиксированы 24 декабря во дворе дома № 54 по улице Центральной в 19:00 и следующей ночью на другом конце посёлка.
Жители посёлка обращают внимание, что их населённый пункт «некомпактный», он растянут вдоль железнодорожных путей, людям приходится преодолевать значительное расстояние к местам работы и учёбы и обратно домой через территорию, которая не освещена и почти не застроена, в таких условиях встреча с тигром особенно опасна.
«Мы живём в крае, где соседство с дикой природой — это часть нашей реальности, но сейчас это соседство стало слишком опасным», — заявляют жители посёлка в обращении.
Ранее хищников фиксировали в Андреевке, Барабаше, Безверхово, Занадворовке, Посьете и Филипповке, Росприроднадзор выдал разрешения на отлов конфликтных особей. Сигналы о появлениях тигров поступали и из других населённых пунктов, но не все они подтвердились.
В Андреевке хозяйничали леопарды, как заключили эксперты по оставленным следам и характеру травм, полученных убитыми собаками. Жители Барабаша писали, что тигр выходил к местной школе, родителей учеников просили либо сопровождать детей в школу, либо оставлять их дома, если возможности обеспечить сопровождение нет, однако специалисты не нашли подтверждения тому, что хозяин тайги хозяйничал возле поселковой школы. К решению проблемы конфликтных тигров подключился даже муниципальный депутат, но пока ситуация не изменилась.