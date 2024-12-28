Новый авиарейс из Владивостока в китайский город могут запустить в 2025 году

Власти Приморья и Китая обсудили возможность открытия авиарейса Владивосток — Чжэнчжоу. Запустить его могут уже в следующем году, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на агентство международного сотрудничества края.
Как рассказали в пресс-службе агентства, его руководитель Алексей Старичков, а также министр туризма региона Наталья Набойченко провели онлайн-встречу с начальником канцелярии иностранных дел провинции Хэнань Лян Цзэи.
Во время онлайн-встречи стороны договорились развивать взаимовыгодное сотрудничество в области туризма, а также проработать вопрос открытия в 2025 году авиарейса Владивосток — Чжэнчжоу. Согласно плану, перелеты организует компания West Air.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что Владивосток обогнал Петербург и Екатеринбург по количеству рейсов в Китай.