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Новый авиарейс из Владивостока в китайский город могут запустить в 2025 году

В 2025 году может появиться рейс Владивосток — Чжэнчжоу.

Источник: Комсомольская правда

Власти Приморья и Китая обсудили возможность открытия авиарейса Владивосток — Чжэнчжоу. Запустить его могут уже в следующем году, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на агентство международного сотрудничества края.

Как рассказали в пресс-службе агентства, его руководитель Алексей Старичков, а также министр туризма региона Наталья Набойченко провели онлайн-встречу с начальником канцелярии иностранных дел провинции Хэнань Лян Цзэи.

Во время онлайн-встречи стороны договорились развивать взаимовыгодное сотрудничество в области туризма, а также проработать вопрос открытия в 2025 году авиарейса Владивосток — Чжэнчжоу. Согласно плану, перелеты организует компания West Air.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что Владивосток обогнал Петербург и Екатеринбург по количеству рейсов в Китай.