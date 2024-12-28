В США пропавшая собака вернулась домой в канун Рождества, позвонив в дверь

По словам Комер, это произошло в районе 2:30 утра, когда собака начала стучать лапами в дверь и активировала дверной звонок. Женщина считает это событие настоящим рождественским чудом. После возвращения Афина, как отмечает её владелица, «обрела голос» и теперь часто скулит и воет. После праздников семья намерена установить собаке микрочип, чтобы подобные ситуации не повторялись.