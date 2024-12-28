В США пропавшая собака вернулась домой в канун Рождества, позвонив в дверь

В США произошла трогательная история, когда в канун Рождества исчезнувшая собака самостоятельно вернулась домой и даже позвонила в дверь. Об этом сообщает CNN.
Жительница Флориды, Брук Комер, рассказала, что их немецкая овчарка по имени Афина исчезла 15 декабря. Исчерпав все возможности поиска, семья и соседи просмотрели материалы с камер наблюдения, однако это не помогло определить местонахождение любимца.
Комер делилась своими волнениями, подчеркивая, что искала Афину день и ночь, возвращаясь домой каждый раз с разбитым сердцем. Несмотря на письма от людей из близлежащих населённых пунктов, в которых сообщали о возможных наблюдениях собаки, Афина так и не возвращалась домой. Однако спустя девять дней Афина самостоятельно вернулась.
По словам Комер, это произошло в районе 2:30 утра, когда собака начала стучать лапами в дверь и активировала дверной звонок. Женщина считает это событие настоящим рождественским чудом. После возвращения Афина, как отмечает её владелица, «обрела голос» и теперь часто скулит и воет. После праздников семья намерена установить собаке микрочип, чтобы подобные ситуации не повторялись.
Ранее после семи лет отсутствия в британскую семью вернулся домашний питомец — рыжий кот по кличке Бутс. В 2017 году пушистый ушел из дома своей хозяйки Мэри-Энн Ллойд в Бирмингеме, после этого семья переехала на новое место жительства, и все уже решили, что никогда не увидят любимца.