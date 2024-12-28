В Приморье 350 единиц дорожной техники борются с гололёдом

Более 300 единиц специальной техники выйдут на дороги Приморского края, чтобы обеспечить их безопасность в период зимних праздников.
По информации пресс-службы правительств региона, для борьбы с гололёдом подготовлено свыше 35 тысяч тонн противогололедных материалов и организовано круглосуточное дежурство дорожных служб. В АО «Примавтодор» отметили, что бригады полностью готовы к работе в длинные новогодние выходные.
По данным пресс-службы краевого правительства, на дороги вышли 350 единиц техники, среди которых 105 комбинированных дорожных машин, 75 автогрейдеров, 19 бульдозеров, 35 экскаваторов, 40 погрузчиков и 76 тракторов с щётками. Для устранения скользкости заготовлено почти 12,3 тонны пескосоляной смеси, 542 тонны бионорда, свыше 20 тонн песка и более 2,5 тонны технической соли.
В компании подчеркнули, что специалисты сделают всё возможное для безопасного и комфортного передвижения водителей в праздничные дни. Графики дежурств уже утверждены, а круглосуточный режим работы позволит оперативно реагировать на изменения погоды и обеспечивать порядок на дорогах.