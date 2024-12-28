В Приморье 350 единиц дорожной техники борются с гололёдом

В компании подчеркнули, что специалисты сделают всё возможное для безопасного и комфортного передвижения водителей в праздничные дни. Графики дежурств уже утверждены, а круглосуточный режим работы позволит оперативно реагировать на изменения погоды и обеспечивать порядок на дорогах.