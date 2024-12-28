Ледовая переправа через Амур начала работу в Николаевске

— Эта переправа коммерческая, но поскольку аукцион на бесплатную ледовую переправу еще продолжается и закончится 21 января 2025 года, по соглашению между администрацией района и компанией-владельцем временно обеспечен бесплатный проезд для транспортных средств, но общей массой не более трех тонн. При увеличении толщины льда грузоподъемность и тоннаж скорректируют, — сообщила заместитель главы администрации Николаевского района по экономике и инвестиционной политике Наталья Марченко.