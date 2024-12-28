Ледовая переправа через Амур начала работу в Николаевске

Между Николаевском-на-Амуре и селом Подгорное введена в эксплуатацию зимняя переправа через Амур. Её максимальная грузоподъемность сейчас составляет три тонны, но по мере увеличения толщины льда разрешат проезд автомобилей большей массы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Эта переправа коммерческая, но поскольку аукцион на бесплатную ледовую переправу еще продолжается и закончится 21 января 2025 года, по соглашению между администрацией района и компанией-владельцем временно обеспечен бесплатный проезд для транспортных средств, но общей массой не более трех тонн. При увеличении толщины льда грузоподъемность и тоннаж скорректируют, — сообщила заместитель главы администрации Николаевского района по экономике и инвестиционной политике Наталья Марченко.
Автовладельцев и других участников движения просят строго соблюдать правила пользования ледовыми переправами, установленные запреты и ограничения, а также не допускать конфликтов с сотрудниками, обеспечивающими безопасность проезда.
Переправа через Амур работает в реверсивном режиме, что предполагает ожидание на обеих сторонах до открытия шлагбаума. Проезд для транспортных средств, превышающих установленный максимальный тоннаж, запрещен.