Выпадет ли снег? Прогноз погоды в Беларуси на 28 декабря

Минск. Облачно. Небольшие дожди (вероятность осадков 80−90%). Слабый туман. Температура воздуха +1..+3°C. Ветер юго-западный, 2−7 м/с.
Брест. Облачно. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Слабый туман. Температура воздуха +1..+3°C. Ветер юго-западный, 2−7 м/с.
Витебск. Облачно. Небольшие дожди (вероятность осадков 70−80%). Слабый туман. Температура воздуха +1..+3°C. Ветер юго-западный, 2−7 м/с.
Гомель. Облачно. Небольшие дожди (вероятность осадков 60−70%). Cлабый туман. Температура воздуха +1..+3°C. Ветер юго-западный, 2−7 м/с.
Гродно. Облачно. Небольшие дожди (вероятность осадков 70−80%). Слабый туман. Температура воздуха +2..+4°C. Ветер юго-западный, 2−7 м/с.
Могилев. Облачно. Небольшие дожди (вероятность осадков 60−70%). Слабый туман. Температура воздуха +1..+3°C. Ветер юго-западный, 2−7 м/с.