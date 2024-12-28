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Выпадет ли снег? Прогноз погоды в Беларуси на 28 декабря

В субботу, 28 декабря, в Беларуси прогнозируются небольшие дожди во многих районах, а также туман. Будет облачно, ветер западный, юго-западный 2−7 м/с, сообщает Белгидромет.

Сейчас в Ричмонде: +7° 0 м/с 100% 765 мм рт. ст. +6°
Источник: Смартпресс

Минск. Облачно. Небольшие дожди (вероятность осадков 80−90%). Слабый туман. Температура воздуха +1..+3°C. Ветер юго-западный, 2−7 м/с.

Брест. Облачно. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Слабый туман. Температура воздуха +1..+3°C. Ветер юго-западный, 2−7 м/с.

Витебск. Облачно. Небольшие дожди (вероятность осадков 70−80%). Слабый туман. Температура воздуха +1..+3°C. Ветер юго-западный, 2−7 м/с.

Гомель. Облачно. Небольшие дожди (вероятность осадков 60−70%). Cлабый туман. Температура воздуха +1..+3°C. Ветер юго-западный, 2−7 м/с.

Гродно. Облачно. Небольшие дожди (вероятность осадков 70−80%). Слабый туман. Температура воздуха +2..+4°C. Ветер юго-западный, 2−7 м/с.

Могилев. Облачно. Небольшие дожди (вероятность осадков 60−70%). Слабый туман. Температура воздуха +1..+3°C. Ветер юго-западный, 2−7 м/с.