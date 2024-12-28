В Хабаровском крае сотрудники Росгвардии обеспечат безопасность на новогодних праздниках

Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в новогоднюю праздничную неделю в населённых пунктах края ежесуточно задействуется более 30 экипажей вневедомственной охраны Росгвардии. Маршруты патрулирования групп задержания максимально приближены к местам проведения праздничных мероприятий, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Хабаровскому краю.
Непосредственно в новогоднюю ночь все излюбленные дальневосточниками места массовых гуляний и прилегающая к ним территория будут обследованы специалистами инженерно-досмотровых групп ОМОН Управления Росгвардии по Хабаровскому краю с применением служебных собак на предмет обнаружения взрывоопасных предметов.
Вместе с тем сотрудники подразделений вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы в ходе общения с гражданами проводят с ними профилактические беседы и рассказывают о том, как защитить себя и своё имущество от преступных посягательств в период новогодних праздников.