В Хабаровском крае сотрудники Росгвардии обеспечат безопасность на новогодних праздниках

Вместе с тем сотрудники подразделений вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы в ходе общения с гражданами проводят с ними профилактические беседы и рассказывают о том, как защитить себя и своё имущество от преступных посягательств в период новогодних праздников.