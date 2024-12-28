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С 1 июля 2025 года тарифы за ЖКХ в Приморье увеличатся

Об этом сообщило агентство по тарифам Приморского края.

Источник: Аргументы и факты

Агентство по тарифам Приморского края определило уровень индексации тарифов в сфере ЖКХ в 2025 году. Их повышение традиционно произойдет с 1 июля. Под индексацию попадает отопление, электроэнергия, горячая и холодная вода и водоотведение.

Электроэнергия: стоимость 1 кВт-ч с 1 июля составит 4,58 рубля для городского населения и 4 рубля для сельского. Стоимость отопления вырастет за 1 Гкал с 1 июля до 3134,17 рубля, вместо нынешних 2962,36 рубля. Горячая вода станет за 1 кубический метр 248,26 рубля, вместо 235,42 рубля. Холодная вода за 1 кубический метр вырастет с 44,34 рубля до 46,10 рубля. Водоотведение станет 35,17 рубля.

Также вырастет минимальная ставка взноса на капитальный ремонт жилья в МКД с 1 января 2025 года. Стоимость станет 13,64 рублей за квадратный метр.

Также с 2025 года увеличится минимальная ставка по капитальному ремонту жилья. Кроме того, с января начнет действовать новый муниципальный тариф на содержание и текущий ремонт жилья в МКД.

ЖКХ