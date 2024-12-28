С 1 июля 2025 года тарифы за ЖКХ в Приморье увеличатся

Электроэнергия: стоимость 1 кВт-ч с 1 июля составит 4,58 рубля для городского населения и 4 рубля для сельского. Стоимость отопления вырастет за 1 Гкал с 1 июля до 3134,17 рубля, вместо нынешних 2962,36 рубля. Горячая вода станет за 1 кубический метр 248,26 рубля, вместо 235,42 рубля. Холодная вода за 1 кубический метр вырастет с 44,34 рубля до 46,10 рубля. Водоотведение станет 35,17 рубля.