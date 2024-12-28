«Народная лыжня» открылась в Хабаровске

Новая трасса протяженностью 1900 метров была создана для удовлетворения потребностей лыжников всех уровней подготовки. В прошлом зимнем сезоне народную лыжню посетили более пяти тысяч человек, что свидетельствует о популярности этого вида спорта в регионе.