«Народная лыжня» открылась в Хабаровске

В Хабаровске открылся новый зимний сезон на «народной» лыжне. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.
Церемония запуска лыжной трассы прошла 27 декабря. На мероприятии собрались спортсмены, тренеры, ветераны спорта, трудящиеся, школьники, студенты и все, кто увлекается лыжными гонками. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин лично поприветствовал участников, подчеркнув важность активного образа жизни для здоровья населения.
«Друзья, я с удовольствием объявляю новую трассу открытой. Давайте больше времени уделять физической культуре. Поздравляю всех с наступающими праздниками и желаю успехов на лыжне», — заявил глава региона.
После официальной части Демешин лично испытал новую трассу, отметив, что лыжня находится в отличном состоянии.
Новая трасса протяженностью 1900 метров была создана для удовлетворения потребностей лыжников всех уровней подготовки. В прошлом зимнем сезоне народную лыжню посетили более пяти тысяч человек, что свидетельствует о популярности этого вида спорта в регионе.
Для комфортного катания были созданы все необходимые условия. По решению председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, с использованием президентской субсидии, был приобретен снегоход «Буран» и специальное оборудование, 150 комплектов лыжного инвентаря, а также построено модульное здание для обогрева и проката лыж.
Также в рамках мероприятия состоялась церемония награждения. Три семьи получили золотые знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» из рук губернатора, а министр спорта края вручил золотой знак ГТО самому Демешину в знак признания его личных достижений.