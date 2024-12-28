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Снег будет идти в последний рабочий день 2024 года на Южном Урале

В субботу, 28 декабря, в Челябинской области будет переменная облачность, местами небольшой снег.

Сейчас в Ричмонде: +7° 0 м/с 100% 765 мм рт. ст. +6°

В субботу, 28 декабря, в Челябинской области будет переменная облачность, местами небольшой снег. Температура воздуха днем составит от −1 до −6 градусов. Ветер западный, юго-западный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 15.

В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от −2 до −4 градусов. Ветер западный 4−9 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 28 декабря, у Александра, Василия, Илариона, Ионы, Павла, Степана, Сусанны, Трифона.

Между прочим, 28 декабря 2024 года отмечают Трифонов день. Согласно народным приметам, сегодня нельзя смеяться над другими людьми. Дело в том, что насмешник испытает столько же слез, сколько было смеха.