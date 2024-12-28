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Пленный Салий: учебные полигоны ВСУ выпускают неподготовленных бойцов

Украинец рассказал, что видел танк всего один раз, не сделав ни одного выстрела.

Источник: Аргументы и факты

Учебные полигоны Вооружённых сил Украины выпускают неподготовленных военных, заявил украинский пленный Павел Салий.

«Из-за недостаточного количества материального обеспечения состав из учебного заведения выходит неподготовленный. У него нет опыта пользования техникой», — цитирует его слова РИА Новости.

Украинец добавил, что за три месяца, пока его на командира механизированного взвода, он не сделал ни одного выстрела из боевой машины пехоты и танка.

«И видел танк только один раз во время обкатки», — сказал он.

Напомним, мобилизованный младший лейтенант Павел Салий попал в плен в селе Трудовое в Донецкой народной республике.

Ранее Салий рассказал, что украинские мобилизованные едут в Европу, чтобы сбежать.