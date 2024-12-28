В хабаровских храмах в ночь на 1 января проведут богослужения

В 23.40 31 декабря в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора будет совершена Божественная литургия. Продолжительность службы — около двух часов. Такие же богослужения соберут верующих еще в нескольких храмах епархии, в частности, на Пятой площадке в Покровском приходе.
— Дни до Рождества Христова — время особенно строгого воздержания телесного, а также духовной подготовки к празднику. Многие верующие хотят провести Новый год благочестиво и с пользой для души, для них посещение храма — лучший подарок в новогоднюю ночь. Заодно это подаст добрый пример тем, планирует отмечать на полную катушку, — говорит руководитель информационного отдела Хабаровской епархии Юлия Шутова.