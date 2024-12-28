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В Красноярске неизвестные украсили дорожные знаки новогодними наклейками

Такая мода на стрит-арт не пользуется поддержкой законодательства.

Источник: Соцсети

Неизвестные решили создать жителям Красноярска праздничное настроение необычным способом — на некоторых дорожных знаках в центре города появились новогодние наклейки. В УДИБ прокомментировали ситуацию.

— Это, конечно, выглядит очень мило и душевно. Но, к сожалению, такая мода на стрит-арт не пользуется поддержкой законодательства и считается актом вандализма. За это грозит административная ответственность, — говорят в департаменте.

Уже скоро знакам вернут изначальный вид. Также специалисты обращают внимание горожан на то, что разрисованные знаки могут спровоцировать ДТП и создают угрозу жизни людей.

Ранее мы писали, что 27 декабря на острове Татышев открыли главную городскую ёлку. В празднике приняли участие творческие коллективы, сказочные персонажи, а также юный «Морозик» и «Маленькая Снегурочка».

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