В Красноярске неизвестные украсили дорожные знаки новогодними наклейками

Неизвестные решили создать жителям Красноярска праздничное настроение необычным способом — на некоторых дорожных знаках в центре города появились новогодние наклейки. В УДИБ прокомментировали ситуацию.
— Это, конечно, выглядит очень мило и душевно. Но, к сожалению, такая мода на стрит-арт не пользуется поддержкой законодательства и считается актом вандализма. За это грозит административная ответственность, — говорят в департаменте.
Уже скоро знакам вернут изначальный вид. Также специалисты обращают внимание горожан на то, что разрисованные знаки могут спровоцировать ДТП и создают угрозу жизни людей.
Ранее мы писали, что 27 декабря на острове Татышев открыли главную городскую ёлку. В празднике приняли участие творческие коллективы, сказочные персонажи, а также юный «Морозик» и «Маленькая Снегурочка».