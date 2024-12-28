CNN: ученых пугает космический мусор на орбите Земли

Исследователи опасаются катастрофического события из-за стремительного роста количества космического мусора вокруг Земли. Подробности озвучил в беседе с CNN профессор Аризонского университета Вишну Редди.
По его словам, такие объекты были запущены в космос в рекордном количестве за последние четыре года.
«Грядет ситуация, которой мы всегда боялись», — уверен Редди.
Он обратил внимание на синдром Кесслера. Это гипотетический процесс, который может привести к непригодности околоземного пространства для спутников.
По предположениям, столкновение космических объектов приведет к возникновению множества осколков. Они ударятся в другие и возникнет эффект домино. В результате околоземное пространство будет заполнено. И тогда придется приостановить исследовательские процессы, связанные с космосом.
Редди дополнительно отметил, что космический мусор — это проблема, которая требует внимания. И никто не может сказать, что стоит предпринять, чтобы этот вопрос решился без последствий.
Ранее сообщалось, что Роскосмос зафиксировал в плоскости орбиты разрушенного телекоммуникационного спутника Intelsat-33e более 80 обломков. Они несут потенциальную угрозу для других действующих космических аппаратов.