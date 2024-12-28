В Ачинске после проверки Роспотребнадзора закрылся вейп-шоп около спортшколы

В Ачинске на улице Кравченко закрылся вейп-шоп Papa Par — это результат надзорных мероприятий, проведенных Роспотребнадзором по Красноярскому краю. Как сообщила пресс-служба ведомства, в ходе выездного обследования специалисты установили, что предприниматель торговал никотинсодержащей продукцией без маркировки.