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В Ачинске после проверки Роспотребнадзора закрылся вейп-шоп около спортшколы

В Ачинске закрыли магазин табачной продукции за продажу немаркированных жидкостей для вейпов.

Источник: Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю

В Ачинске на улице Кравченко закрылся вейп-шоп Papa Par — это результат надзорных мероприятий, проведенных Роспотребнадзором по Красноярскому краю. Как сообщила пресс-служба ведомства, в ходе выездного обследования специалисты установили, что предприниматель торговал никотинсодержащей продукцией без маркировки.

По просьбе «сделать жидкость для вейпа покрепче» продавец добавил во флаконы никотин, вскрывая при этом потребительскую упаковку.

— Таким образом, продавец самовольно изменил заявленный производителем состав безникотиновой продукции путем добавления никотина и продал ее потребителю. Это недопустимо, — говорят в Роспотребнадзоре.

В итоге 139 флаконов немаркированной жидкости для электронных сигарет арестовали.

Кроме того, торговая точка находилась в 23 метрах от спортивной школы, что также противоречит законодательству.

Владельца вейп-шопа привлекли к административной ответственности. Теперь бизнесмену придется выплатить штраф в 35 тысяч рублей.

В Роспотребнадзоре добавили, что после надзорных мероприятий магазин на Кравченко закрылся.

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