В Ачинске после проверки Роспотребнадзора закрылся вейп-шоп около спортшколы

В Ачинске на улице Кравченко закрылся вейп-шоп Papa Par — это результат надзорных мероприятий, проведенных Роспотребнадзором по Красноярскому краю. Как сообщила пресс-служба ведомства, в ходе выездного обследования специалисты установили, что предприниматель торговал никотинсодержащей продукцией без маркировки.
По просьбе «сделать жидкость для вейпа покрепче» продавец добавил во флаконы никотин, вскрывая при этом потребительскую упаковку.
— Таким образом, продавец самовольно изменил заявленный производителем состав безникотиновой продукции путем добавления никотина и продал ее потребителю. Это недопустимо, — говорят в Роспотребнадзоре.
В итоге 139 флаконов немаркированной жидкости для электронных сигарет арестовали.
Кроме того, торговая точка находилась в 23 метрах от спортивной школы, что также противоречит законодательству.
Владельца вейп-шопа привлекли к административной ответственности. Теперь бизнесмену придется выплатить штраф в 35 тысяч рублей.
В Роспотребнадзоре добавили, что после надзорных мероприятий магазин на Кравченко закрылся.