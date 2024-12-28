Священник из Красноярского края рассказал о чудесах на СВО

Священник Роман Хамадиев рассказал про чудеса, случавшиеся на СВО. Об этом пишет «КП-Красноярск».
Настоятель храма в селе Творогово Красноярского края Роман Хамадиев прослужил на СВО 1,5 года — с зимы 2023 года. За всё это время он ни разу не брал в руки оружие. Священник рассказал, что нередко чудесные случаи спасали его и товарищей на передовой. К примеру, однажды Роман чуть не попал в плен. Его батальон взяли в полукольцо, вечером прошла жесткая атака — полегли многие с обеих сторон. В четыре утра появился танк, который бил прямо по тому месту, где находился священник — его контузило, подпалило лицо.
Очнулся он рядом с БМП противника. Нужно было либо сдаваться, либо бежать. Он решил бежать — огонь по нему открыли сразу. Однако Роман споткнулся и упал прямо в воронку. Враги подумали, что убили его. Он снова бросился бежать, пули по нему не попадали.
«В селе Владимировка после атаки ВСУ пострадал храм. Ничего в нем не осталось, купол выгорел весь. Уцелел только крест, чудом держался на каркасе», — подметил еще одно чудо священнослужитель.
Ранее отец Роман Хамадиев рассказывал о чудесах на СВО корреспонденту krsk.aif.ru. Благословил отца Романа на ратный подвиг отправиться на передовую митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.