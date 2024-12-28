Двое жителей Приангарья получили срок за контрабанду леса на 213 миллионов

Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, в период с 2018 по 2021 годы трое мужчин в составе организованной группы от имени подконтрольных юридических лиц осуществляли оборот незаконно заготовленной древесины. Также они системно вывозили древесину через таможенную границу ЕАЭС. Объём нелегально вывезенной из страны древесины составил более 40 тысяч кубометров. Её стоимость составила более 200 миллионов рублей. Один из участников группы осуществлял незаконную деятельность и в Иркутске — тут он незаконно экспортировал 4 тысячи кубометров дерева на 13 миллионов рублей.