Почтовые отделения Башкирии изменят график работы в новогодние каникулы

«2, 3, 4, 5, 6, 8 января все почтовые отделения будут работать в обычном режиме. При этом, 6 января они завершат обслуживание клиентов на час раньше. Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, посылки, газеты и журналы, некоторые сельские отделения могут работать по другому графику», — отметили в УФПС региона, добавив, что для почтовых отделений, в которых расположены пункты выдачи заказов, может быть установлен другой режим работы.