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Под Братском в ДТП с автобусом и тремя грузовиками погибли два пассажира

Два человека, в том числе подросток, стали жертвами дорожной аварии с участием автобуса и большегруза, буксировавшего другой грузовик, в Иркутской области. Четверым пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Источник: Reuters

Инцидент произошел накануне вечером в Братском районе, на 144-м километре федеральной автодороги «Вилюй». По предварительным сведениям ГИБДД, водитель рейсового автобуса, направлявшегося из Братска в Тулун, допустил столкновение с попутным ЗИЛ-157, буксировавшим такой же грузовик.

После удара автобус оказался на встречной полосе, где попал под еще один большегруз, проинформировали в областном главке МВД.

Два пассажира автобуса, в том числе 17-летний подросток, получили смертельные травмы и скончались на месте ДТП. Пострадали еще четверо пассажиров.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, а также о нарушении правил дорожного движения, сообщили в региональном управлении СК РФ. Расследование поставила на контроль прокуратура.