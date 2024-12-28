Под Братском в ДТП с автобусом и тремя грузовиками погибли два пассажира

Инцидент произошел накануне вечером в Братском районе, на 144-м километре федеральной автодороги «Вилюй». По предварительным сведениям ГИБДД, водитель рейсового автобуса, направлявшегося из Братска в Тулун, допустил столкновение с попутным ЗИЛ-157, буксировавшим такой же грузовик.