Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске в 2025 году появится парк «Патриот» к 80-летию Победы

О проекте рассказал заместитель председателя Правительства Омской области Иван Колесник в программе «Прямой разговор».

Источник: Комсомольская правда

Концепцию парка разработали эксперты и ветераны, размещение запланировано на территории Парка Победы.

Вход в парк украсят светодиодные экраны в виде Звезд Победы, транслирующие видеоматериалы о военных событиях. Впервые о проекте омичи узнали из выступления Виталия Хоценко перед депутатами Законодательного собрания в конце ноября.

Для экспозиции боевой техники будет выделена бывшая в эксплуатации техника, которую предоставит Министерство обороны России.

«Благоустроим Парк Победы, установим Цифровую стену памяти с хроникой и архивными материалами о войне. Каждый посетитель сможет найти информацию о родственнике, участвовавшем в Великой Отечественной войне», — рассказал Иван Колесник.

Кроме того, в парке установят боевую технику с интерактивными сенсорными столами, позволяющими посетителям виртуально управлять боевыми единицами.