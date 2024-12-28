В Омске в 2025 году появится парк «Патриот» к 80-летию Победы

Концепцию парка разработали эксперты и ветераны, размещение запланировано на территории Парка Победы.
Вход в парк украсят светодиодные экраны в виде Звезд Победы, транслирующие видеоматериалы о военных событиях. Впервые о проекте омичи узнали из выступления Виталия Хоценко перед депутатами Законодательного собрания в конце ноября.
Для экспозиции боевой техники будет выделена бывшая в эксплуатации техника, которую предоставит Министерство обороны России.
«Благоустроим Парк Победы, установим Цифровую стену памяти с хроникой и архивными материалами о войне. Каждый посетитель сможет найти информацию о родственнике, участвовавшем в Великой Отечественной войне», — рассказал Иван Колесник.
Кроме того, в парке установят боевую технику с интерактивными сенсорными столами, позволяющими посетителям виртуально управлять боевыми единицами.