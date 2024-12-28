Красноярска отдала мошенникам небольшую сумму и через 5 дней попыталась поджечь АЗС

В краевой полиции сообщили, что 25 декабря к ним поступил звонок с улицы Попова в Октябрьском районе города. Там молодая женщина пришла на АЗС и бросила в одну из колонок три бутылки с горючей жидкостью. Свои действия она снимала на телефон. Очевидцам удалось задержать злоумышленницу и вовремя потушить возгорание, не допустив распространения огня. В результате происшествия никто не пострадал. Также очевидцы удерживали девушку до приезда полицейских.
В полиции пояснили, что девушке 22 года. Она рассказала, что 20 декабря ей позвонил незнакомец и под выдуманным предлогом убедил перевести 7,5 тыс. рублей мошенникам. В правоохранительные органы она обращаться не стала.
«Накануне с ней снова связались мошенники, пообещали вернуть похищенные средства и предложили за денежное вознаграждение совершить поджог АЗС», — рассказали в пресс-службе.
По данному факту в следственном управлении СК РФ возбудили два уголовных дела. Красноярке придется ответить перед законом за покушение на умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Также возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение лица к совершению террористического акта). Подозреваемая задержана, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.