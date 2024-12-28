Красноярска отдала мошенникам небольшую сумму и через 5 дней попыталась поджечь АЗС

В краевой полиции сообщили, что 25 декабря к ним поступил звонок с улицы Попова в Октябрьском районе города. Там молодая женщина пришла на АЗС и бросила в одну из колонок три бутылки с горючей жидкостью. Свои действия она снимала на телефон. Очевидцам удалось задержать злоумышленницу и вовремя потушить возгорание, не допустив распространения огня. В результате происшествия никто не пострадал. Также очевидцы удерживали девушку до приезда полицейских.