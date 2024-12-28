Трифонов день: почему на 28 декабря приходится много запретов и что обязательно нужно сделать

Со временем саамы смягчились и начали прислушиваться к Митрофану, тем более что он говорил с ними на их языке, который выучил. Постепенно многие из них захотели креститься. Но подвижник не был священником и не мог совершить таинство. Тогда он пошел за помощью к архиепископу Новгородскому и вернулся обратно с иеромонахом Илией, привез богослужебные книги. В 1532 году у места впадения реки Намайоки в Печенгу была построена церковь во имя Святой Троицы, а при ней основан монастырь. В нем Митрофан и принял постриг, став Трифоном. Весть об этой обители разнеслась широко. Сотни местных жителей приняли крещение, а имя преподобного Трифона было сохранено в саамских преданиях.