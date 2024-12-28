Трифонов день: почему на 28 декабря приходится много запретов и что обязательно нужно сделать

На Руси 28 декабря было принято называть Трифоновым днем
Преподобный Трифон (в миру — Митрофан) родился в 1485 в Торжке, входившем тогда в состав Новгородской земли. Он рос в семье священника и с детства любил богослужение. Повзрослев, неожиданно отошел от церкви и стал главарем разбойников, совершив немало злодеяний. Однако позже раскаялся и стал монахом-миссионером на крайнем Севере. Подвижник трудился ради обращения ко Христу небольшого коренного народа — саамов, или лопарей, как их называли на Руси.
Саамы поначалу приняли православного проповедника очень враждебно. Они жили по-язычески, поклонялись идолам, почитали духов. Митрофана не один раз жестоко избивали, но он переносил страдания как возмездие за то, что сам когда-то совершал с другими людьми.
Со временем саамы смягчились и начали прислушиваться к Митрофану, тем более что он говорил с ними на их языке, который выучил. Постепенно многие из них захотели креститься. Но подвижник не был священником и не мог совершить таинство. Тогда он пошел за помощью к архиепископу Новгородскому и вернулся обратно с иеромонахом Илией, привез богослужебные книги. В 1532 году у места впадения реки Намайоки в Печенгу была построена церковь во имя Святой Троицы, а при ней основан монастырь. В нем Митрофан и принял постриг, став Трифоном. Весть об этой обители разнеслась широко. Сотни местных жителей приняли крещение, а имя преподобного Трифона было сохранено в саамских преданиях.
Трифон умер в 1583 году, прожив на Печенге почти 60 лет. В 1589 году шведы уничтожили Печенгский монастырь, но позже, по велению царя Феодора Иоанновича, монастырь перенесли на Колу. На месте разрушенного храма была построена церковь во имя преподобного Трифона, а над могилой святого возвели церковь Сретения Господня.
Считалось, что в этот день началась победа света над тьмой. Если в предыдущие два дня выходить на улицу не рекомендовалось, то на Трифона из изб выносили горящие угли и высыпали их на снег. Тем самым, согласно поверьям, можно было отогнать от дома злых духов и помочь солнцу победить стужу.
Погода в этот день определяла, каким будет март и грядущий урожай пшеницы. Морозный и малоснежный день предвещал богатый урожай, а сухой ветер и снег — будущую засуху. Глубокие сугробы в этот день говорили о том, что лето будет теплым, но не жарким, а гладкий снег на полях сулил неурожайный год.
Народная мудрость гласит, что в Трифонов день лучше воздержаться от важных дел. Работа, особенно интеллектуальный труд, не принесут результата. Посвятить этот день стоит только позитиву. В старину считали, что даже неаккуратные шутки в этот день могут обернуться большими ссорами. Не стоило 28 декабря сетовать и на стужу. Недовольство погодой могло обернуться проблемами со здоровьем. Незамужним барышням в этот день лучше воздержаться от веселья, иначе достанется жених, с которым придется все время плакать.
Также 28 декабря было принято давать милостыню нищим. Например, теплую одежду, которая самим больше не нужна. Кроме того, бедняков было принято угощать едой у входа в церковь.