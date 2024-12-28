Последняя рабочая суббота в Башкирии ознаменуется гололедом и снегопадом

Озвучен прогноз погоды на последнюю рабочую субботу в Башкирии. Сегодня, 28 декабря, синоптики ожидают ухудшение погодных условий: на республику обрушится снегопад, ветер, на дорогах образуются гололедица и снежные накаты. Температура воздуха днем поднимется до 0…-5 градусов.
Уже на следующий день, 29 декабря, характер погоды резко изменится. Осадки отступят и придут морозы.
— Температура воздуха ночью опустится до −7,-12°, днем −4,-9°. Холодать будет и в последующие дни: в понедельник столбики термометров покажут ночью −7,-12°, при прояснениях −17,-22°, днем −4,-9°, — рассказали в Башгидрометцентре.
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