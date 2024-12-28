В ФНС Омской области пояснили, кому не нужно платить туристический налог

С 1 января 2025 года в 22 муниципалитетах Омской области начнет действовать туристический налог. Однако местные власти установили дополнительные льготы.
От уплаты налога освобождаются несовершеннолетние и их родители, участвующие в официальных спортивных мероприятиях в Омске, а также сопровождающие инвалидов I группы и детей-инвалидов.
Таким образом, более 70 гостиниц и хостелов в регионе смогут предоставлять услуги таким категориям граждан без увеличения стоимости на сумму туристического налога.