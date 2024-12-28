В Новосибирской области меняется система оплаты проезда в транспорте

Изменения коснутся только пунктов пополнения для владельцев «Социальной карты». Теперь пополнить карту можно будет в отделениях и банкоматах Сбербанка, а также через приложение «Сбербанк Онлайн». При этом не обязательно быть клиентом банка — пополнение возможно по номеру, указанному на обороте карты. Ранее доступные пункты пополнения будут закрыты.