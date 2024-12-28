В Новосибирской области меняется система оплаты проезда в транспорте

С 1 января 2025 года в Новосибирской области вводится новая система учёта и оплаты проезда в общественном транспорте. Владельцы «Социальной карты», а также «Карты школьника» и «Карты студента» смогут продолжать пользоваться своими картами без необходимости их замены.
Изменения коснутся только пунктов пополнения для владельцев «Социальной карты». Теперь пополнить карту можно будет в отделениях и банкоматах Сбербанка, а также через приложение «Сбербанк Онлайн». При этом не обязательно быть клиентом банка — пополнение возможно по номеру, указанному на обороте карты. Ранее доступные пункты пополнения будут закрыты.
В случае утери или повреждения карты её замену можно оформить в центрах обслуживания населения по нескольким адресам в Новосибирске и Кольцово.
Карты для школьников и студентов останутся действительными для оплаты проезда, однако с 1 января их необходимо будет пополнять только в инфраструктуре Сбербанка. Скидка в 50% сохранится, а для забывчивых школьников предусмотрены две поездки в кредит.
Купить карты можно будет во всех кассах Новосибирского метрополитена и центрах обслуживания населения. Студенческую карту можно получить через деканат университета или подав заявление на сайте lkp.sbertroika.ru.
Подробности о работе транспортных карт можно узнать по телефону единого контактного центра: 110. Также для удобства пассажиров во время новогодних праздников будет доступен круглосуточный номер поддержки ООО «СберТройка»: 8−800−700−34−46.