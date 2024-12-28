Уже почти две недели идет розыск молодого парня из Белорецка

Как сообщают активисты, местонахождение мужчины неизвестно уже 11 дней, 17 декабря он ушел из дома в Белорецке и до сих пор не вернулся. Его рост — 180 сантиметров, у него худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза. Был одет в серую куртку, зелено-желтые камуфляжные брюки, черные кроссовки с белой подошвой и черную шапку.