Уже почти две недели идет розыск молодого парня из Белорецка

В Башкирии пропал 26-летний Данил Матвеев. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».
Как сообщают активисты, местонахождение мужчины неизвестно уже 11 дней, 17 декабря он ушел из дома в Белорецке и до сих пор не вернулся. Его рост — 180 сантиметров, у него худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза. Был одет в серую куртку, зелено-желтые камуфляжные брюки, черные кроссовки с белой подошвой и черную шапку.
Волонтеры «БашРегионСпас» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (937) 310−21−12 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
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