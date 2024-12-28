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Жителям Прикамья рассказали о графике работы службы «122» в новогодние праздники

За 2024 год специалисты службы приняли 467 тысяч звонков.

Источник: Комсомольская правда

Единая региональная информационно-справочная служба с бесплатным федеральным номером «122» будет работать 28 декабря до 15:00, с 29 декабря по 8 января — выходные дни. В праздничные дни по линии «122» продолжат работу скорая медицинская помощь, вызов врача на дом, горячая линия по обезболиванию, скорая социальная помощь и детский телефон доверия. По другим вопросам абонентам будет отвечать автоинформатор. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Звонок бесплатный со всех телефонных операторов России. Все поступившие в новогодние дни звонки, в том числе и по вопросам поддержки участников СВО и военной службы по контракту, будут отработаны 9 января 2025 года.

По данным Министерства информационного развития и связи Пермского края, всего за 2024 год специалисты службы «122» приняли 467 тысяч звонков. Самыми популярными из них стали запись к врачу, вызов медработника и скорой помощи.

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