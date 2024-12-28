Топ самых странных вакансий назвали в Новосибирской области

Аналитики онлайн-сервиса hh.ru провели исследование и выявили самые необычные предложения о работе, открытые в Новосибирской области.
Одной из интересных вакансий стала позиция специалиста отдела этических норм в международном дистрибьюторе эко-продуктов. Заработная плата на этой должности составляет от 60 тыс. рублей. Кандидат будет заниматься поиском продукции на маркетплейсах, проводить контрольные закупки и внутренние расследования.
Для любителей животных доступна вакансия котоситтера. Специалист будет заботиться о питомцах, пока их хозяева в отъезде, и получать за это от 15 тыс. рублей.
Также в регионе ищут аутрич-специалиста, который будет добавлять экспертов в мобильное приложение для русскоязычных резидентов и туристов в Дубае. Оплата труда сдельная: за каждого добавленного специалиста сотрудник получает 5 долларов.
В числе других необычных вакансий — велнес-специалист, менеджер по заботе, стрит-фотограф, специалист по 3D-сканированию и PR-менеджер политических проектов.