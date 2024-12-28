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В Новосибирске отключились светофоры на солнечных батареях

Светофоры на солнечных батареях выключились в городе.

Источник: Сиб.фм

В Барабинске Новосибирской области вышел из строя светофор, который работал на солнечной батарее. Причиной поломки стала неисправность одной из панелей, из-за чего устройство не функционировало круглосуточно. Прокуратура подала иск с требованием привести объект в рабочее состояние.

Известно, что светофор расположен на пешеходном переходе у дома № 116 по улице Карла Маркса. Согласно решению суда, дефект должен быть устранен подрядчиком до 20 февраля 2025 года в рамках действующей гарантии.

Напомним, что во дворе на Титова в Новосибирске жители создают новогоднее настроение.