В Новосибирске отключились светофоры на солнечных батареях

В Барабинске Новосибирской области вышел из строя светофор, который работал на солнечной батарее. Причиной поломки стала неисправность одной из панелей, из-за чего устройство не функционировало круглосуточно. Прокуратура подала иск с требованием привести объект в рабочее состояние.
Известно, что светофор расположен на пешеходном переходе у дома № 116 по улице Карла Маркса. Согласно решению суда, дефект должен быть устранен подрядчиком до 20 февраля 2025 года в рамках действующей гарантии.
Напомним, что во дворе на Титова в Новосибирске жители создают новогоднее настроение.