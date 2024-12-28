В Новосибирске отключились светофоры на солнечных батареях

В Барабинске Новосибирской области вышел из строя светофор, который работал на солнечной батарее. Причиной поломки стала неисправность одной из панелей, из-за чего устройство не функционировало круглосуточно. Прокуратура подала иск с требованием привести объект в рабочее состояние.