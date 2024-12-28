Количество многодетных семей в Свердловской области выросло в два раза

Также заместитель губернатора Павел Креков рассказал о новых мерах поддержки молодых семей, которые ранее анонсировал Евгений Куйвашев в ходе проведения прямой линии. В настоящее время прорабатывается вопрос о введении единовременной выплаты на приобретение товаров первой необходимости для новорождённого, если его маме не больше 23 лет. Кроме того, студенческим семьям могут компенсировать расходы на уплату процентов по ипотеке — суммарно до полумиллиона за весь период действия ипотечного кредита.