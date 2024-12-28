Количество многодетных семей в Свердловской области выросло в два раза

Завершается Год семьи, объявленный Президентом России Владимиром Путиным. Приоритетными направлениями работы органов власти Свердловской области стало расширение мер поддержки семей с детьми, а также большое количество мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей. В преддверии Нового года на площадке пресс-центра ТАСС заместитель губернатора Павел Креков подвёл итоги.
«За последние десять лет больше чем в два раза возросло количество многодетных семей в Свердловской области. Это говорит о том, что комплекс мер поддержки работает. В том числе ежегодно индексируется региональный материнский капитал, играет свою роль и доступность дошкольных учреждений, мероприятия, проводимые в регионе, думаю, тоже способствуют укреплению института семьи», — отметил Павел Креков.
В 2024 году в Свердловской области создано порядка шести тысяч новых мест дополнительного образования детей в рамках национального проекта «Образование». В течение года более 80 тысяч детей приняли участие в тематических сменах, посвящённых Году семьи и продвижению традиционных семейных ценностей.
Павел Креков добавил, что за этот период в регионе было проведено более семи тысяч мероприятий от спортивных до культурно-массовых, в том числе Большие семейные выходные и региональный конкурс «Семья года», который проводится на Среднем Урале в 32-й раз. В этом году победу одержала семья Гридневых из Екатеринбурга.
«В нашей семье четыре дочки, которых мы стараемся разносторонне развивать. Занимаемся спортом, выезжаем на природу, увлекаемся рыбалкой. Конкурс “Семья года” это не первое состязание, в котором мы участвуем всей семьёй. Но это событие стало неким подведением итогов нашей совместной работы. Мы показали достойный результат и получили заслуженную награду», — сказала Евгения Гриднева.
Также заместитель губернатора Павел Креков рассказал о новых мерах поддержки молодых семей, которые ранее анонсировал Евгений Куйвашев в ходе проведения прямой линии. В настоящее время прорабатывается вопрос о введении единовременной выплаты на приобретение товаров первой необходимости для новорождённого, если его маме не больше 23 лет. Кроме того, студенческим семьям могут компенсировать расходы на уплату процентов по ипотеке — суммарно до полумиллиона за весь период действия ипотечного кредита.