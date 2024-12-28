Под Волгоградом создадут учебный центр по управлению беспилотниками

В учебно-производственном центре с собственным подземным укрытием молодежь со всей страны сможет не только освоить навыки работы с летальными аппаратами, но и будет участвовать в масштабных всероссийских соревнованиях по управлению дронами. О планах создания новой части лагеря рассказал «Волгоградской правде.ру» координатор Алексей Кузьмин.