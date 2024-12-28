Под Волгоградом создадут учебный центр по управлению беспилотниками

Необходимую для этого инфраструктуру подготовят на территории оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в 2025 году.
В учебно-производственном центре с собственным подземным укрытием молодежь со всей страны сможет не только освоить навыки работы с летальными аппаратами, но и будет участвовать в масштабных всероссийских соревнованиях по управлению дронами. О планах создания новой части лагеря рассказал «Волгоградской правде.ру» координатор Алексей Кузьмин.
«Здесь оборудуют тренировочное тактическое поле для управления не только летательными, но и наземными беспилотниками, — объяснил Алексей Кузьмин. — Появятся командный пункт и подземное укрытие для учебных целей».
Ранее Владимир Путин поставил перед Правительством РФ задачи по развитию сети тренировочных военно-спортивных лагерей для мотивации молодежи к поступлению на военную службу.
Напомним, лагерь «Авангард» появился по инициативе губернатора Андрея Бочарова в 2024 году. Он уже успел стать площадкой для межрегиональных летних военно-спортивных смен школьников «Время юных героев» и финала Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Условия в лагере оценили первый замглавы Администрации Президента России Сергей Кириенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.