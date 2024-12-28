Рыбаки незаконно поставили домики на озере Увильды

В Челябинской области убрали незаконные рыбацкие домики с озера Увильды.
Любители подледного лова установили будки прямо на льду, чтобы прятаться в них от плохой погоды. Но озеро — особо охраняемая территория.
— Размещение ветрозащитных устройств из дерева или иных подручных нетканых материалов на озере Увильды запрещено, — объяснил директор ГБУ «ООПТ Челябинской области» Георгий Войтович.
Как сообщили в региональном министерстве экологии, пять рыбацких домиков увезли со льда. Рыбаков-нарушителей предупреждают о штрафах до 4 тыс. рублей за несоблюдение охранного режима озера.