Новогодняя подсветка украсит омскую телебашню

С 31 декабря по 8 января жители Омска смогут насладиться праздничной иллюминацией главной телебашни города. Подсветка будет работать с 18:00 до 6:00.
Телебашня, высотой 196 метров, станет главным украшением городского неба. Конструкцию украсят светящиеся шары, снежинки и имитация праздничного салюта. На медиафасаде телебашни появятся тематические надписи: «С Новым годом!», «Верь, мечтай! Всё сбудется!» и «Омск — молодежная столица России-2025».
Омская телебашня занимает третье место по высоте в России и является одним из самых узнаваемых символов города. В обычное время башня освещается голубовато-белыми огнями, а по особым поводам используется динамическая подсветка.
На конструкции телевышки высотой 196 метров установлены более 9 000 светодиодных светильников, 12 прожекторов и медиафасад на отметке от 72 до 88 метра. Благодаря повышенной плотности пикселей световое панно позволяет транслировать видеоролики и бегущую строку.