В Башкирии до конца года установится снежная погода

По прогнозам синоптиков, 28 декабря ожидается мокрый снег, в южных районах осадки до умеренных. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха 0,-5°.