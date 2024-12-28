В Башкирии до конца года установится снежная погода. Местами возможны заморозки до −17,-22°.
По прогнозам синоптиков, 28 декабря ожидается мокрый снег, в южных районах осадки до умеренных. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха 0,-5°.
29 декабря местами пройдет небольшой снег, возможен гололед. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью −7,-12°, днем −4,-9°.
30 декабря характер погоды не изменится, но похолодает. Температура воздуха ночью −7,-12°, при прояснениях −17,-22°, днем −4,-9°.