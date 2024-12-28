Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на новогоднюю ночь 2025

Новосибирские метеорологи представили предварительный прогноз погоды на предстоящую новогоднюю ночь 2025 года. Как сообщила начальник «Западно-Сибирского УГМС» Анна Лапчик на пресс-конференции в ТАСС 27 декабря, в последние дни декабря в регионе ожидаются снегопады. 28 и 29 декабря снег пройдет повсеместно, после чего установится антициклон.
В новогоднюю ночь, с 31 декабря, синоптики прогнозируют повышение давления. Температура воздуха по Новосибирской области составит от −13 до −18 градусов. В юго-восточных районах, включая Сузун, Маслянино и Искитим, возможно понижение температуры до −24 градусов. В самом Новосибирске ожидается от −14 до −16 градусов, без осадков и сильного ветра.
В течение первой декады января прогнозируется повышение температуры воздуха. Ночные температуры поднимутся в среднем с −13…-18 до −6…-11 градусов, а дневные — с −6…-11 до −1…-5 градусов.