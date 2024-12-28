Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на новогоднюю ночь 2025

В новогоднюю ночь, с 31 декабря, синоптики прогнозируют повышение давления. Температура воздуха по Новосибирской области составит от −13 до −18 градусов. В юго-восточных районах, включая Сузун, Маслянино и Искитим, возможно понижение температуры до −24 градусов. В самом Новосибирске ожидается от −14 до −16 градусов, без осадков и сильного ветра.