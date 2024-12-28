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Деятельность ресторана в загородном комплексе Омска приостановлена судом

Как установила проверка, причиной отравления стало грубое нарушение санитарных норм.

Источник: Комсомольская правда

Под Омском закрыли ресторан, где отравились люди. В результате вспышки инфекционного заболевания пострадало 43 человека, в том числе 14 детей.

Управлением Роспотребнадзора было выявлено нарушение санитарно-эпидемиологических требований в ресторане, который управляется ООО «Лада».

В судебном заседании администрация заведения признало вину и заявило об устранении нарушений. Однако Роспотребнадзор настаивал на приостановлении деятельности ресторана для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Суд постановил приостановить деятельность ресторана «Скатерть-самобранка» в загородном комплексе на 60 суток. Компании предоставлено право устранять нарушения в период приостановки.

Постановление суда подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано.