Деятельность ресторана в загородном комплексе Омска приостановлена судом

Под Омском закрыли ресторан, где отравились люди. В результате вспышки инфекционного заболевания пострадало 43 человека, в том числе 14 детей.
Управлением Роспотребнадзора было выявлено нарушение санитарно-эпидемиологических требований в ресторане, который управляется ООО «Лада».
В судебном заседании администрация заведения признало вину и заявило об устранении нарушений. Однако Роспотребнадзор настаивал на приостановлении деятельности ресторана для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.
Суд постановил приостановить деятельность ресторана «Скатерть-самобранка» в загородном комплексе на 60 суток. Компании предоставлено право устранять нарушения в период приостановки.
Постановление суда подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано.