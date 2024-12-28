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В Новосибирске лихач сбил пятилетнего ребенка на зебре

Мальчик шел в сопровождении взрослого, когда на него налетела машина.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске 27 декабря 66-летний водитель Ford Explorer сбил 5-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Малыш в сопровождении взрослого переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, который расположен напротив дома № 13 на Аникина. В этот же момент на горизонте появилась иномарка, которая налетела на ребенка.

В результате ДТП мальчик получил травмы. Его госпитализировали в больницу.

— На месте ДТП работал наряд ДПС. Все обстоятельства устанавливаются, — сообщили в ГАИ.

Арина ВЛАСЕНКО.