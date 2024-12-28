Новосибирец выкинул стаффа своей бывшей жены, чтобы ей отомстить

«Из-за этого он взял их собаку по кличке Барон и вывез в неизвестном направлении. Просто вывез, как мусор, и выкинул в мороз, в никуда. Хозяйке сообщил, что повесил его, и она никогда не найдет пса», — говорится в публикации «Помощь питбулям и стаффам. Новосибирск».