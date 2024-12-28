Новосибирец выкинул стаффа своей бывшей жены, чтобы ей отомстить

В Новосибирске произошла вопиющая история предательства собаки: местный житель выбросил стаффордширского терьера своей бывшей жены. Но женщине он сказал, что повесил собаку.
Несчастному псу помогли зооволонтеры, об этом они рассказали в своем сообществе во «ВКонтакте» «Помощь питбулям и стаффам. Новосибирск».
14 декабря 2024 года в группе появилась запись о том, что на левом берегу заметили трясущегося стаффа — он прятался под «Газелью». Зоозащитнице удалось войти в доверие к животному и увезти его на передержку.
Чуть позже в группу обратилась женщина — хозяйка стаффа. Со ссылкой на ее слова волонтеры написали: пса выбросил ее бывший муж. Пара в разводе, но «женщина не может выселить пока его из дома».
«Из-за этого он взял их собаку по кличке Барон и вывез в неизвестном направлении. Просто вывез, как мусор, и выкинул в мороз, в никуда. Хозяйке сообщил, что повесил его, и она никогда не найдет пса», — говорится в публикации «Помощь питбулям и стаффам. Новосибирск».
Барону 4,5 года. Его, совсем щенком, из другого города привез тот самый мужчина.
С хозяйкой договорились, что стафф останется у зооволонтеров, пока хозяйка не решит проблемы с экс-мужем. Женщина планирует подать заявление в полицию.