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Госавтоинспекция тотально проверит благоразумность водителей в Челябинской области

Госавтоинспекция тотально проверит благоразумность водителей в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В предстоящие выходные и праздничные дни сотрудники полиции усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения и исключению из транспортного потока водителей, находящихся в состоянии опьянения», — говорися в сообщении.

Подобные проверки пройдут на всей территории региона. Уточняется, что будет задействован передвижной пункт медицинского освидетельствования.

Инспекторы ДПС просят с пониманием относиться к таким рейдам, так как они направлены на обеспечение безопасности всех граждан и не занимают много времени.

Ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрена статьями 12.8, 12.26 КоАП РФ.