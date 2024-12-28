Госавтоинспекция тотально проверит благоразумность водителей в Челябинской области

«В предстоящие выходные и праздничные дни сотрудники полиции усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения и исключению из транспортного потока водителей, находящихся в состоянии опьянения», — говорися в сообщении.
Подобные проверки пройдут на всей территории региона. Уточняется, что будет задействован передвижной пункт медицинского освидетельствования.
Инспекторы ДПС просят с пониманием относиться к таким рейдам, так как они направлены на обеспечение безопасности всех граждан и не занимают много времени.
Ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрена статьями 12.8, 12.26 КоАП РФ.