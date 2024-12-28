В Омске на Рождество перекроют основные улицы в центре города

7 января с 12:00 до 17:00: Ленина (от площади Победы до Лермонтова); Юбилейный мост — Герцена (от Интернациональной до Ленина); Партизанская (от Тухачевского до Ленина); Спартаковская — Щербанева (от Ленина до Бударина); Думская (от К. Маркса до Ленина); Ивана Алексеева (от Красина до Тухачевского).