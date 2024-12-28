В Омске на Рождество перекроют основные улицы в центре города

В связи с проведением Рождественского полумарафона с 6 по 7 января 2025 года в Омске вводятся ограничения движения на ряде улиц.
6 января с 8:00 до 21:00: Ленина (от Интернациональной до площади Победы); Соборная площадь (Банковский переулок: от Певцова до Соборной); Ивана Алексеева (от Соборной до Красина) — Тарская (от Красина до Ленина).
7 января с 12:00 до 17:00: Ленина (от площади Победы до Лермонтова); Юбилейный мост — Герцена (от Интернациональной до Ленина); Партизанская (от Тухачевского до Ленина); Спартаковская — Щербанева (от Ленина до Бударина); Думская (от К. Маркса до Ленина); Ивана Алексеева (от Красина до Тухачевского).
Фото: Департамент транспорта Омска.
Парковка на закрытых участках запрещена. Автомобилистам предлагаются следующие объездные маршруты:
6 января: Интернациональная — Герцена — Ленина — Певцова — Коммунистическая — Банковский переулок.
7 января: Интернациональная — К. Маркса.
Водителям рекомендуется заранее спланировать пути проезда. Временные дорожные знаки и регулировщики будут обеспечивать безопасность на закрытых участках. Участники мероприятия должны соблюдать меры личной безопасности.