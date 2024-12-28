Две авиакомпании лишились допусков на международные перелеты из Перми

Согласно документу, авиакомпания NordStar лишилась возможности осуществлять рейсы из Перми в Хургаду и Шарм-эль-Шейх (Египет), а также Пафос и Ларнаку (Кипр). У «Ай Флай» (iFly Airlines) отозваны разрешения на полеты из Перми в Санью (Китай).