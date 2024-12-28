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Две авиакомпании лишились допусков на международные перелеты из Перми

Соответствующий приказ издан Росавиацией.

Источник: Комсомольская правда

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) отозвала допуски у двух авиакомпаний на выполнение международных рейсов из Перми. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте ведомства.

Согласно документу, авиакомпания NordStar лишилась возможности осуществлять рейсы из Перми в Хургаду и Шарм-эль-Шейх (Египет), а также Пафос и Ларнаку (Кипр). У «Ай Флай» (iFly Airlines) отозваны разрешения на полеты из Перми в Санью (Китай).

По данным расписания пермского аэропорта, авиакомпания NordStar продолжит летать из краевой столицы в Казань и Норильск. Полетная программа по этим направлениям запланирована до сентября 2025 года.