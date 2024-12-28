Массовые гулянья пройдут во Владивостоке в праздничные дни: программа

Также с 1 по 6 января ежедневно горожан города ждут на площади на праздник. С 12:00 до 13:00 будут проходить новогодние программы для детей, маленьких гостей будут развлекать аниматоры. Кроме того, на экране главной сцены в эти дни будут показывать отечественные мультфильмы, среди которых: «Снежная королева», «Снеговик — почтовик», «12 месяцев», «Снегурочка», «Умка», «Приключение пингвиненка Лоло».