Массовые гулянья пройдут во Владивостоке в праздничные дни: программа

«31 декабря с 20:00 на центральной площади Владивостока начнется праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов города. В 22:00 зрителей ждет великолепный салют, а в 23:55 на экране главной сцены будет транслироваться традиционное новогоднее поздравление президента России», — сообщили в пресс-службе мэрии города.
Также с 1 по 6 января ежедневно горожан города ждут на площади на праздник. С 12:00 до 13:00 будут проходить новогодние программы для детей, маленьких гостей будут развлекать аниматоры. Кроме того, на экране главной сцены в эти дни будут показывать отечественные мультфильмы, среди которых: «Снежная королева», «Снеговик — почтовик», «12 месяцев», «Снегурочка», «Умка», «Приключение пингвиненка Лоло».
7 января в 12:00 на площади состоится городской праздник, посвященный Рождеству Христову. В программе — выступления представителей Владивостокской епархии, концертная программа и хоровой фестиваль.
Напомним, на центральной площади Владивостока были замечены нелегальные аниматоры. За фотографии ребенка с любимым персонажем необходимо заплатить.