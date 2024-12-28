Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовые гулянья пройдут во Владивостоке в праздничные дни: программа

ВЛАДИВОСТОК, 28 декабря, ФедералПресс. Для жителей и гостей Владивостока подготовлена насыщенная праздничная программа в новогоднюю ночь. Массовые гулянья пройдут на центральной площади города.

Источник: Freepik

«31 декабря с 20:00 на центральной площади Владивостока начнется праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов города. В 22:00 зрителей ждет великолепный салют, а в 23:55 на экране главной сцены будет транслироваться традиционное новогоднее поздравление президента России», — сообщили в пресс-службе мэрии города.

Также с 1 по 6 января ежедневно горожан города ждут на площади на праздник. С 12:00 до 13:00 будут проходить новогодние программы для детей, маленьких гостей будут развлекать аниматоры. Кроме того, на экране главной сцены в эти дни будут показывать отечественные мультфильмы, среди которых: «Снежная королева», «Снеговик — почтовик», «12 месяцев», «Снегурочка», «Умка», «Приключение пингвиненка Лоло».

7 января в 12:00 на площади состоится городской праздник, посвященный Рождеству Христову. В программе — выступления представителей Владивостокской епархии, концертная программа и хоровой фестиваль.

Напомним, на центральной площади Владивостока были замечены нелегальные аниматоры. За фотографии ребенка с любимым персонажем необходимо заплатить.