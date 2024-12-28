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Какой ремонт можно делать на городских улицах в дождь и снег

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости Крым. Начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко в эфире радио «Спутник в Крыму» развенчал мифы о ремонте улиц в осенне-зимний период.

Так, по его словам, работы по содержанию дорог в надлежащем состоянии в Симферополе выполняются круглогодично, но сезон выполнения тех или иных работ зависит от поставленных целей.

«Все зависит от вида работ, которые мы делаем в данный момент и от задачи, которая стоит. Если мы говорим, что где-то что-то делают в дождь, то это значит, что мы имеем дело с аварийной ямочностью глубиной более 5 сантиметров».

сказал начальник управления

Тараненко отметил, что, при ямах такой глубины на дорогах создаются аварийно-опасные ситуации и автоинспекция вправе вносить предписания городским чиновникам для устранения таких неполадок в дорожном хозяйстве города.

«Чтобы до этого не доводить, в осенне-зимний период, когда температура не позволяет работать с горячим асфальтом, мы работаем с холодным асфальтом над устранением аварийно-опасных участков. Задача минимальными тратами холодным асфальтом забить эту яму, обеспечить проезжаемость до наступления благоприятных погодных условий, когда мы уже можем работать горячими асфальтовыми смесями», — объяснил ситуацию чиновник.

Так что не стоит удивляться, добавил он, если на дороге и в дождь, и в небольшой снег идет ямочный ремонт — это всего лишь временная мера.

По его словам, также в современной России существуют технологии ремонта дорог и асфальто-бетонные смеси, которыми можно работать в неблагоприятную погоду, делая капитальный ремонт или реконструкцию дорожного полотна, но стоимость их будет чрезмерной для бюджета.

ЖКХ