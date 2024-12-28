Шесть микрорайонов Братска остались без тепла из-за коммунальной аварии

Ночью, 28 декабря, в Братске произошла крупная коммунальная авария. Как сообщил в своем тг-канале мэр города Александр Дубровин, без тепла остались 21,22,23,24,26, 27 микрорайоны, а также пять детских садов и другие учреждения. На текущий момент, в 26 микрорайоне подачу горячей воды возобновили в 24 начато подключение.
— Обнаружено повреждение на напорном магистральном трубопроводе теплосети в районе пересечения улицы Крупской и федеральной трассы. Работы по устранению проводятся. Для подачи тепла в дома жителей и социальные объекты идёт заполнение резервного трубопровода, — написал градоначальник.
Детские сады продолжили работу в обычном режиме и принимают детей. За обстановкой следит заместитель мэра по соцвопросам. Также работники дошкольных учреждений контролируют температуру в помещениях. Что касается повреждения трубопровода, то ремонт начнется когда от резервного будут подключены все объекты.